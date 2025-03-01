О традициях мыловарения в Ялуторовском уезде расскажут на мастер-классе

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Мыло с историей предлагают изготовить на мастер-классе "Легенда мыловара" в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в Ялуторовске. Участников познакомят с традициями мыловарения, которые передавались из поколения в поколение мастерами Ялуторовского уезда.

"Вы не только узнаете о древних секретах создания мыла, но и сможете своими руками изготовить оригинальное, натуральное, ароматное мыло с цветочным ароматом. Такое изделие, изготовленное своими руками, может стать замечательным подарком родным и близким", — сообщают организаторы.

Участие в мастер-классе — по предварительной записи. Подробности можно уточнить но номеру телефона: 8 (34535) 2-01-94.

Возрастное ограничение: 0+.