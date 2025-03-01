На трассе Тюмень — Омск в Абатском районе ограничено движение
Движение ограничено на федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе. Об этом сообщает ФКУ "Уралуправтодор".
На участке автодороги Р-402 с 359 км до 361 км проводятся дорожные работы по возведению противопаводковой дамбы. Организовано реверсивное движение. Здесь действует ограничение скорости 30 км/ч.
Реверсивное движение из-за дорожных работ также организовано на участке трассы от 344 км до 347 км в Абатском районе.
Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06 или 112.