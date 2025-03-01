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На трассе Тюмень — Омск в Абатском районе ограничено движение

Общество, 12:17 30 марта 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Движение ограничено на федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе. Об этом сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

На участке автодороги Р-402 с 359 км до 361 км проводятся дорожные работы по возведению противопаводковой дамбы. Организовано реверсивное движение. Здесь действует ограничение скорости 30 км/ч.

Реверсивное движение из-за дорожных работ также организовано на участке трассы от 344 км до 347 км в Абатском районе.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06 или 112.

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# ограничение движение

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