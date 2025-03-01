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Записаться на первую смену отрядов мэра смогут 1 тыс. 950 тюменцев

Общество, 11:47 30 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-запись подростков 14–17 лет на первую смену "Отрядов мэра" в Тюмени откроется 4 апреля в 10 часов. Трудоустроиться смогут 1 тыс. 950 человек, пишет Вслух.ру.

Для подростков будет доступно около 50 профессий для трудоустройства. "Муравьям" предстоит работать в течение 10 рабочих дней, с 5 по 20 июня. Зарплата составит 7086,32 руб.

С 7 по 11 апреля необходимо предоставить пакет документов: заявление и согласие по бланкам на официальном сайте, паспорт — оригинал и копия, СНИЛС, ИНН, медицинская справка формы 086-у, справка об отсутствии судимости, реквизиты лицевого счета в банке.

Всего в Тюмени будет организовано три смены "Отрядов мэра", трудоустроиться смогут 5 тыс. ребят.

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# отряды мэра

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