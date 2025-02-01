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Станцию очистки воды построят в Сладковском районе

Экономика, 18:15 18 февраля 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Станцию водоочистки построят на озере Дедюхино в Сладковском районе. Она обеспечит чистой питьевой водой жителей района и соседнего муниципального образования, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Строительство водоочистных сооружений начнется в 2025 году. Мощность составит 130 куб. м воды в час. Это позволит снабжать водой около 80 % населения Сладковского района, в том числе и малые деревни, куда питьевую воду доставляют транспортом. Планируется, что чистая вода будет прокачиваться и в населенные пункты соседнего Абатского района.

"Улучшение качества коммунальных услуг – это приоритет работы правительства Тюменской области. В 2024 году запущены крупные водоочистные сооружения в селе Упорово. В этом году канализационные очистные сооружения построят в Юргинском и Упоровском районах. В 16 населённых пунктах Тюменской области установят новые павильоны питьевой воды", прокомментировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

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# ЖКХ , Семен Тегенцев , Сладковский район , чистая вода

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