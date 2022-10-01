Виновник ландшафтного пожара заплатит 20 тысяч рублей вместо 2 миллионов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 тыс. рублей заплатит житель Омутинского района, ставший виновником ландшафтного пожара. Ущерб, причиненный природе, был оценен в 2 млн рублей, однако суд не нашел в действиях мужчины злого умысла, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что на участке, предназначенном для сенокошения возле д. Малый Краснояр во время особого противопожарного режима, мужчина курил вне специально отведенных для этого мест. От падения уголька сигареты вспыхнула сухая трава, площадь пожара составила 2 га.

Размер ущерба составил 2 млн 136 тыс. рублей. Доказательств того, что правонарушение было совершено умышлено, суд в материалах дела не нашел и пришел к выводу о возможности снизить размер ущерба до 20 тыс. рублей.