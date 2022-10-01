Пункт приема гуманитарной помощи открылся в Сладково

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пункт сбора гуманитарной помощи всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ открылся в Сладковском районе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он работает по адресу: с. Сладково, ул. Ленина 104 а. Всю необходимую информацию можно получить по телефону: 8(34555) 23-5-39.

"Все желающие могут присоединиться к благородному делу и принести вещи и продукты. Сегодня особенно необходимы продукты длительного срока хранения, теплые вещи, в том числе детские, предметы личной гигиены", - сообщает администрация.

Напомним, на территории Российской Федерации запущена единая горячая линия по вопросам мобилизации: 8-800-200-34-11.