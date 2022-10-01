В Тюмени ветераны сыграют в футбол на стадионе "Геолог"

| Фото: пресс-службы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-службы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Традиционный турнир по футболу, участниками которого станут команды ветеранов, пройдет на верхнем поле стадиона "Геолог" 15 октября. Матчи начнутся в 8 часов, 16 октября - в 10 часов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

15 октября за победу поспорят футболисты в возрасте 40+. На поле выйдет семь команд, шесть – из Тюмени. Это "Геолог", "ЧингиТура", "Газпромбанк", "Мебельная фабрика "Слава", "Команда", "Авангард". Тюменский район представит коллектив "Олимп". Играть будут по два 10-минутных тайма в составе семь полевых и вратарь.

16 октября в игру вступят игроки возрастной категории 50+. Соревноваться будут четыре команды: "Тюмень-Азербайджанский конгресс", ялуторовский "Тобол", омутинский "Рубин", сборная Кургана и Шадринска "Торпеда". Матчи составят два тайма по 25 минут, и в команду войдут по 11 игроков.

"Для нас это очень значимые и важные соревнования. Знаете, как у тех, кому за 50, глаза горят, когда они на поле выходят? Каждый хочет и гол забить, и красиво сыграть. Это такой азарт", - поделился руководитель комитета ветеранов областной федерации футбола Александр Русляков.