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В выходные в Тюмени станет прохладнее и пройдут дожди

Общество, 09:54 14 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшое похолодание и дожди прогнозируют синоптики в Тюмени в выходные, 15 и 16 октября.

По данным центра Фобос, 15 октября в течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 4. Скорость юго-западного ветра составит 2 метра в секунду.

Переменная облачность ожидается и 16 октября. В этот день вероятность осадков сохранится. Дневная температура воздуха составит плюс 9 градусов, ночная – плюс 3. Ветер подует с запада со скоростью 3 метра в секунду.

В начале следующей недели станет еще прохладнее. 17 октября в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше 8 градусов, а 18 октября достигнут лишь плюс 6. В эти дни пройдут дожди, ветер подует с запада со скоростью 6 метров в секунду.

Любовь Голышева

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