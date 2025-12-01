В Тобольске завершили реконструкцию дамбы протяженностью два километра

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина (архив) | Фото: Telegram-канал Петра Вагина (архив)

Реконструкцию противопаводковой дамбы в микрорайоне Сумкино завершили в Тобольске. Это жизненно важный объект для безопасности всего района, сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

Дамба протяжённостью почти 2 км охватывает Сумкино с юга, юго-востока и запада, и теперь она полностью готова противостоять природным вызовам.

"Мы понимаем, насколько высоки риски весенних паводков, потому сделали всё, чтобы усилить защиту. В частности, значительно увеличена высота и ширина дамбы, обновлены водорегулирующие сооружения. Также укреплены откосы с применением современных гибких бетонных плит. Это по-настоящему надёжно и долговечно", - отметил Петр Вагин.

Он добавил, что во время строительных работ подвоз материалов повредил дорожное полотно. Поэтому строители провели его частичное восстановление и дополнительно укрепили. Весной ремонт дороги будет продолжен.

Видео: Telegram-канал Петра Вагина.