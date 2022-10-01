Консультационный центр ДОМ.РФ дал более 10 млн советов и рекомендаций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 млн консультаций дали специалисты консультационного центра ДОМ.РФ менее чем за три года работы проекта.

Проект помогает гражданам находить актуальную и достоверную информацию о доступных мерах государственной поддержки в жилищной сфере, помогает сэкономить при решении жилищного вопроса и снизить нагрузку на семейный бюджет.

Консультирование проводится с помощью интернет-портала спроси.дом.рф, ежемесячная аудитория которого превышает 1 млн пользователей, и бесплатной горячей линии, работающей в круглосуточном режиме.

Главная цель консультационного центра ДОМ.РФ, по словам директора Михаила Ковалева, заключается в том, чтобы предлагать гражданам решения, которые помогут в улучшении жилищных условий.

"Сегодня существует большой набор инструментов, позволяющих добиться существенной экономии при покупке или строительстве собственного жилья, - пояснил он. - К ним относятся не только государственные программы, но и базовые знания в области финансовой грамотности. Мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому обратившемуся, помочь разобраться в каждой конкретной жизненной ситуации".

Помимо тем, связанных с государственной поддержки, на сайте представлены подробные разборы более 700 жизненных ситуаций, связанных с владением, покупкой или арендой жилья, а также 16 полезных сервисов.

Одним из наиболее популярных является сервис подбора региональных программ поддержки в жилищной сфере, с помощью которого пользователи могут подобрать одну или несколько мер поддержки из более чем 250 программ, действующих в России. Также на сайте реализованы сервисы расчета налоговых вычетов, оценки стоимости жилья, ипотечные калькуляторы и многие другие.

Консультационный центр ДОМ.РФ создан в апреле 2020 года для повышения финансовой грамотности и осведомленности граждан о действующих государственных программах.