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Тюменских школьников обучат здоровому питанию и оказанию первой помощи

Общество, 12:42 16 октября 2022

группа "Территория здоровья | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Территория здоровья | Тюменская область" ВКонтакте

Курс занятий по культуре здорового образа жизни проведут для тюменских школьников в рамках проекта "Я вырасту здоровым!". Среди тем — последствия употребления табака, правильное питание, личная гигиена, первая помощь, сообщает Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Занятия пройдут в формате диалога между подростками и специалистом центра с использованием современных интерактивных материалов и медицинских исследований. Курс рассчитан на год.

В прошлом году уроки посетили почти 3 тысячи восьмиклассников.

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# профилактика , школьники

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