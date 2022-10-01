Тюменских школьников обучат здоровому питанию и оказанию первой помощи

| Фото: группа "Территория здоровья | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Территория здоровья | Тюменская область" ВКонтакте

Курс занятий по культуре здорового образа жизни проведут для тюменских школьников в рамках проекта "Я вырасту здоровым!". Среди тем — последствия употребления табака, правильное питание, личная гигиена, первая помощь, сообщает Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Занятия пройдут в формате диалога между подростками и специалистом центра с использованием современных интерактивных материалов и медицинских исследований. Курс рассчитан на год.

В прошлом году уроки посетили почти 3 тысячи восьмиклассников.