Достижения юных тюменских робототехников представят на областной выставке

| Фото: Центр робототехники и АСУ | Фото: Центр робототехники и АСУ

Прием заявок на участие в отборочном этапе областной выставки технического творчества и робототехники стартовал в Тюмени. Он продлится до 31 октября, сообщают организаторы.

Стать ее участниками могут школьники, а также воспитанники учреждений дополнительного образования региона в возрасте от 7 до 18 лет. Чтобы присоединиться к мероприятию и побороться за выход в финальный этап, необходимо загрузить на странице конкурса в социальной сети "ВКонтакте" три фотографии экспоната, его описание, а также персональные данные участника и педагога.

Работы детей принимаются в разных номинациях и возрастных категориях. Так, ребята в возрасте от 7 до 10 лет участвуют в номинациях "Авиация и космос", "Автотранспорт", "Военная техника". Для школьников постарше доступны категории "Авиамодельный спорт", "Автомодельный спорт", "Судомодельный спорт" и другие. Есть и такие номинации, как "Промышленный дизайн", "Интернет вещей", "Робототехника".

Отборочный этап выставки продлится с 1 по 7 ноября дистанционно. Финальный этап состоится 18 ноября с 11 до 18 часов. Его организуют в формате выставке, на которой не только покажут лучшие экспонаты, но и наградят победителей и призеров.