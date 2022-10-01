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Более 600 молодых берез, ив, лип, елей и кустов сирени высадили в Тобольске

Общество, 15:25 18 октября 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Новые саженцы высадили в рамках акции "1000 деревьев" в Тобольске. К озеленению городских территорий присоединялись целые коллективы, сообщает администрация города.

Члены общественной палаты Тобольска совместно с представителями диаспор посадили липы и рябины вдоль дома по ул. Революционная, 27а.

Кроме того, более 600 молодых берез, ив, лип, елей и кустов сирени можно теперь увидеть у 15, 10, 7 микрорайонов и сквера Достоевского, сада Ермака и других точек города. На этих территориях работали коммунальщики, школьники, волонтеры СИБУРа, ветераны, актеры Тобольского драматического театра, юнармейцы, члены "Бессмертного полка", партии "Единая Россия" и многие другие.

Также 200 деревьев у скульптуры основателю города Даниле Чулкову высадили работники туристической сферы и неравнодушные тоболяки.

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Социальный экологический проект "1000 деревьев" стартовал в Тобольске осенью 2021 года. Его инициаторами выступили администрация города и компания СИБУР.

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# деревья , саженцы , Тобольск

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