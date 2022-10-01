Помочь бездомным животным и поучаствовать в конкурсе рисунков приглашают юных тюменцев

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Юные тюменцы в возрасте от 5 до 17 лет могут принять участие в конкурсе детских рисунков "Путь домой" фонда помощи бездомным животным "Потеряшки". Творческое состязание пройдет с 24 октября по 13 ноября. Участникам предлагают нарисовать животных, которые находятся в приюте, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

"Каждый год количество бездомных животных только растет, а тюменские приюты уже не справляются с нагрузкой. Рисунки могут найти больший эмоциональный отклик у аудитории. Мы решили распространить их в интернете и выставочных пространствах, чтобы помочь питомцам найти новых ответственных хозяев", - рассказала руководитель проекта Анастасия Моор.

Конкурс пройдет в онлайн-формате. Участники должны опубликовать работы на своих страницах во ВКонтакте со ссылкой на фотографию животного из группы фонда. В публикации нужно оставить хештег #потеряшкипутьдомой2022, чтобы организаторы смогли увидеть работы. Все работы опубликуют в группе фонда во ВКонтакте. В формате онлайн-голосования подписчики выберут рисунки участников для финальных выставок.

Открытие выставки в Информационно-библиотечном центре пройдет 20 ноября, в ТРЦ "Фаворит" — 27 ноября, в ТРЦ "Вояж" — 30 ноября. На всех торжественных мероприятиях участники также смогут лично познакомиться с питомцами фонда. После открытия выставки в ТРЦ "Вояж" пройдут два мастер-класса по рисованию животных в разных художественных техниках.