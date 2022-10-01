Тюменская область станет первым регионом в России, где предприниматели смогут получить поддержку по запуску бизнеса

Инвестагентство Тюменской области Инвестагентство Тюменской области

Инвестагентство Тюменской области и компания "Авито" подписали соглашение о партнерстве, сообщает информационный центр регионального правительства.

Регион станет первым в России, где предприниматели смогут получить поддержку по запуску бизнеса.

Как рассказал гендиректор Инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов, соглашение направлено на улучшение сервисных услуг, рост продаж и расширение географии поставок. "Совместные проекты с Авито будут полезны нашему бизнес-сообществу и благодаря такой практике число предпринимателей в регионе будет расти", - сказал он.

Оператором проекта в Тюмени выступил центр "Мой бизнес". Получить консультации по вопросам использования механизмов предприниматели могут до 31 декабря 2022 года в центре "Мой бизнес".

Авито также проведет вебинары по обучению особенностям работы на онлайн-платформе.

"Наша платформа с более чем 90-миллионной аудиторией по всей стране предлагает простой алгоритм запуска бизнеса в интернете. Надеемся, что этот опыт станет примером для других регионов", - отметил заместитель гендиректора Авито Иван Гуз.