  • 20 октября 202220.10.2022четверг
  • USD61,5905
    EUR60,1086
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская область станет первым регионом в России, где предприниматели смогут получить поддержку по запуску бизнеса

Общество, 18:04 20 октября 2022

Инвестагентство Тюменской области

Инвестагентство Тюменской области и компания "Авито" подписали соглашение о партнерстве, сообщает информационный центр регионального правительства.

Регион станет первым в России, где предприниматели смогут получить поддержку по запуску бизнеса.

Как рассказал гендиректор Инвестагентства Тюменской области Николай Пуртов, соглашение направлено на улучшение сервисных услуг, рост продаж и расширение географии поставок. "Совместные проекты с Авито будут полезны нашему бизнес-сообществу и благодаря такой практике число предпринимателей в регионе будет расти", - сказал он.

Оператором проекта в Тюмени выступил центр "Мой бизнес". Получить консультации по вопросам использования механизмов предприниматели могут до 31 декабря 2022 года в центре "Мой бизнес".

Авито также проведет вебинары по обучению особенностям работы на онлайн-платформе.

"Наша платформа с более чем 90-миллионной аудиторией по всей стране предлагает простой алгоритм запуска бизнеса в интернете. Надеемся, что этот опыт станет примером для других регионов", - отметил заместитель гендиректора Авито Иван Гуз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Авито , бизнес , Николай Пуртов , соглашение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 20.10.202260 живописных и графических работ представлены на выставке "ВИЖУ - ПОЮ!" в Тюмени
19:22 20.10.2022В Голышманово отказались от новогодней ели и фейерверка в пользу сбора средств для мобилизованных
18:17 20.10.2022Альбом народных песен и клип на песню "Хоровод времен" презентовали в Тюмени
18:04 20.10.2022Тюменская область станет первым регионом в России, где предприниматели смогут получить поддержку по запуску бизнеса