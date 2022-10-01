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Тюменцы из "Молодой гвардии" обучили социальному проектированию студентов и школьников Краснодонского района

Общество, 15:20 23 октября 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Тюменцы из "Молодой гвардии" обучили социальному проектированию студентов и школьников Краснодонского района. Для участников мастер-классов организовали и провели теоретическую подготовку в сфере event-менеджмента, тренинги проектного управления, образовательные семинары от экспертов в сфере сохранения исторического наследия, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"У студентов и школьников Краснодонского района есть идеи своих проектов патриотической, спортивной, творческий, экологической и другой направленности. Но у ребят еще мало опыта участия в очных и заочных грантовых конкурсах. Важно поддержать молодежь в начинаниях. Именно поэтому мы провели обучение по социальному проектированию", - рассказал руководитель волонтерского отряда в Краснодоне Владимир Соколов.

Тюменские молодогвардейцы и в дальнейшем планируют оказывать помощь и экспертную поддержку своим ровесникам из Краснодона и Краснодонского района при написании социальных проектов.

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# Донбасс , Молодая гвардия , проектирование

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