Проект медика из Тюмени стал лучшим на конкурсе "Я - лидер скорой помощи"

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Автоматизированная программа "Делай, как я говорю" специалиста оперативного отдела скорой помощи Андрея Паламарчука выиграла в конкурсе "Я — лидер скорой помощи". Благодаря проекту, с помощью диспетчеров службы 03 очевидцы могут оказать первую помощь пострадавшим, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Не нужно держать в голове весь порядок оказания помощи. Всплывающее окно с подсказкой облегчит работу диспетчера, позволив ему в секунды находить нужную информацию", — рассказывает Андрей Паламарчук.

Пока на вызов едет бригада, на связи остается диспетчер. Затратив 3-5 минут, специалист подробно объяснит простые приемы оказания само- и взаимопомощи, окажет психологическую поддержку. Например, в случае ранения подскажет из чего сделать давящую повязку, куда и как правильно ее наложить. Перед консультацией медик обязательно уточнит о готовности очевидцев к решительным и жизнеспасающим действиям.

Победитель всего полгода работает на скорой. В оперативном отделе Андрей Паламарчук принимает вызовы, в не рабочее время учится в медицинском университете. После каждой смены он анализирует все свои вызовы.

"Вызовов, где действительно необходимо сориентировать людей, не так много. По моим исследованиям, это примерно 10 процентов от всех поступающих вызовов. В среднем, 100-200 в сутки, где есть реальная угроза для жизни: потеря сознания, кровотечения, ожоги, инородное тело в дыхательных путях и другое", — добавил автор проекта.

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Отметим, на конкурс "Я — лидер скорой помощи" подали заявки восемь медиков, чтобы проявить себя, прокачать свои таланты и сильные стороны. Участники прошли три этапа: дистанционное психологическое тестирование на лидерские качества и логику, защиту инновационных проектов и деловую игру.