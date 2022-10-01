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Золото, серебро и бронзу завоевали тюменцы на турнире по греко-римской борьбе

Спорт, 17:08 24 октября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Полный комплект наград всероссийских соревнований по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира Владимира Чебоксарова завоевали тюменцы. Участие в турнире, который прошел в выходные в Тюмени, приняли 300 спортсменов из 22 субъектов страны.

В весовой категории до 75 кг Макар Казанкин из "Бригантины" буквально "вырвал" в финале победу и золото соревнований. В категории до 100 кг Бахтияр Мурзанов занял второе место и стал серебряным призером. В категории до 32 кг бронзу получил Владислав Зарубин.

"В этом году на турнире участвовало рекордное количество спортсменов. Среди юношей 14-15 лет турнир такого масштаба проводился в России впервые. В следующем году мы планируем пригласить борцов из ближнего и дальнего зарубежья", - рассказала исполнительный директор федерации спортивной борьбы Ирина Крымская.

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# греко-римская борьба

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