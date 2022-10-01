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Олимпиаду по углеродному регулированию для студентов российских вузов проведет ТюмГУ

Общество, 09:13 25 октября 2022

группа "X-BIO ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "X-BIO ТюмГУ" ВКонтакте

Соревнования по новому треку олимпиады "Я — профессионал" — "Углеродное регулирование" примет Тюменский госуниверситет. Направление будет интересно тем, кто планирует работать в области создания и управления климатическими проектами либо с разработкой аспектов декарбонизации производства, сообщает пресс-служба вуза

К участию приглашают студентов, обучающихся по естественно-научным и инженерным направлениям: экология, биология, география, химия, физика. Партнеры направления — компании "Сибур" и "Газпром нефть".

Зарегистрироваться для участия можно до 15 ноября. Дипломанты олимпиады смогут обучаться на магистерской программе ТюмГУ "Глобальные изменения и карбоновое регулирование".

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# декарбонизация , климат , ТюмГУ

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