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Роспотребнадзор проверил воздух после жалоб тюменцев на запах гари по ночам

Общество, 16:01 24 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концентрации вредных веществ в воздухе в Восточном, Ленинском и Калининском округах Тюмени не превышают предельно допустимой концентрации, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Лабораторный контроль с суточным мониторингом содержания сажи, окиси углерода, диоксида серы, азота диоксида и других вредных веществ организован после обращений граждан с жалобами на запах гари в ночное время.

Пробы отобраны с 22 на 23 октября. По результатам исследований среднесуточные концентрации вредных веществ соответствуют требованиям СанПиН. Ситуация по состоянию атмосферного воздуха в областном центре находится на оперативном контроле, отметили в ведомстве.

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# воздух , Роспотребнадзор

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