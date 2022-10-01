Ветеран боевых действий Валерий Бровкин: СВО – это не курорт, ребята выполняют трудную работу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники специальной военной операции из Тюменской области четко понимают, для чего они прибыли в зону боевых действий, и выполняют поставленные боевые задачи по защите Родины. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал первый командир легендарного Тюменского ОМОНа Валерий Бровкин.

Полковник в отставке отметил, что жизнь в полевых условиях учит быстро, командиров – беречь личный состав, а новобранцев – без промедления сделать сектор обстрела, выкопать укрытие или помочь товарищу укрепить позицию.

"Там нормальные парни, настоящие мужчины, которые понимают, что зона боевых действий – это не курорт с салфетками и горячей ванной. Родина в опасности, нацистов надо денацифицировать", - подчеркнул он.

Валерий Бровкин рассказал, что при сборе посылок очень трогают письма от детей, которые желают солдатам скорее вернуться домой с победой. Он сам 16 раз выезжал в служебные командировки на Кавказ и не понаслышке знает, как хорошо такие весточки с малой родины поднимают боевой дух.

"Верьте, ждите и знайте, что ваши мужья, сыновья, папы выполняют очень трудную, тяжелую работу и обязательно вернутся домой, выполнив ее", - сказал Бровкин.

Инна Кондрашкина