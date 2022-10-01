Скалолазы из 19 регионов России приедут на соревнования в Тюмень

| Фото: федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Всероссийские соревнования по скалолазанию пройдут в тюменском легкоатлетическом манеже с 27 по 31 октября. Участие в них примут сильнейшие спортсмены из 19 регионов России, также ожидается приезд скалолазов из зарубежных стран, сообщает федерация скалолазания России.

В предварительных заявках: участница Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Виктория Мешкова, участник Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Рубцов, призер чемпионата мира, призер Кубка мира и ЧЕ, шестикратный чемпион России Дмитрий Факирьянов. Тюменскую область представит четырехкратный чемпион России Александр Шиков.

Спортсмены посоревнуются в трех дисциплинах - "Трудность", "Скорость" и "Боулдеринг". Также состоятся соревнования в неофициальной дисциплине "Лазание на скорость. рекордный формат".

Финалы состоятся 28, 29 и 31 октября по адресу ул. Луначарского, 12. Программа - по ссылке.