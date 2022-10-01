  • 26 октября 202226.10.2022среда
  • USD61,3326
    EUR60,4648
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Скалолазы из 19 регионов России приедут на соревнования в Тюмень

Спорт, 10:58 26 октября 2022

федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Всероссийские соревнования по скалолазанию пройдут в тюменском легкоатлетическом манеже с 27 по 31 октября. Участие в них примут сильнейшие спортсмены из 19 регионов России, также ожидается приезд скалолазов из зарубежных стран, сообщает федерация скалолазания России.

В предварительных заявках: участница Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Виктория Мешкова, участник Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Рубцов, призер чемпионата мира, призер Кубка мира и ЧЕ, шестикратный чемпион России Дмитрий Факирьянов. Тюменскую область представит четырехкратный чемпион России Александр Шиков.

Спортсмены посоревнуются в трех дисциплинах - "Трудность", "Скорость" и "Боулдеринг". Также состоятся соревнования в неофициальной дисциплине "Лазание на скорость. рекордный формат".

Финалы состоятся 28, 29 и 31 октября по адресу ул. Луначарского, 12. Программа - по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# скалолазание , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:58 26.10.2022Скалолазы из 19 регионов России приедут на соревнования в Тюмень
08:27 26.10.2022Ветераны спорта Тюменской области посоревнуются в мини-футболе и настольном теннисе
12:23 25.10.2022Турнир по самбо организуют в Тюмени ко Дню Героев Отечества
10:09 25.10.2022Тюменский "Рубин" разгромил "Динамо" из Санкт-Петербурга