Победители конкурса "#ТвояТюмениЯ" встретятся с писательницей Наташей Корсак

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителей регионального конкурса детского литературного творчества "#ТвояТюмениЯ" назовут в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 27 октября, начало мероприятия в 14 часов, сообщает департамент культуры.

Итоги конкурса таковы: два обладателя Гран-при, 36 призеров. Перед официальной частью и награждением для ребят организуют экскурсию по областной и детской библиотекам, творческую встречу с тюменской писательницей Наташей Корсак и концертную программу.

Региональный конкурс "#ТвояТюмениЯ" стартовал 1 марта и включал несколько этапов. К участию в состязании пригласили жителей области от 10 до 17 лет. С 8 августа по 23 сентября определяли победителей и призеров. Конкурс проводился по двум направлениям и по шести номинациям: "Медиатворчество": комикс, мультфильм, "silent books" ("тихие" книги); "Литературное творчество": поэзия, произведения малой формы, сказка.

В финал прошло 246 работ из 22 районов и четырех городов. Жюри оценивало, насколько авторы придерживаются заявленной темы, оригинальны в замысле, владеют литературными приемами.

Региональный конкурс детского литературного творчества "#ТвояТюмения" проходит в рамках реализации проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".