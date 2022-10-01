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Педагог из Тюменского района может стать лучшим преподавателем детской школы искусств в УФО

Общество, 16:24 27 октября 2022

art-teach.ru | Фото: art-teach.ru

Педагог из Тюменского района - участник окружного этапа Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств", который пройдет в Тюменском государственном институте культуры с 28 по 30 октября, сообщает вуз. Учебное заведение выбрали одной из восьми площадок в стране.

Во второй тур также прошли по одному представителю из Магнитогорска, Кургана, Екатеринбурга. они - победители региональных этапов.

Торжественное открытие окружного этапа конкурса состоится в концертном зале Тюменского института культуры по адресу: ул. Республики, 2 28 октября, начало в 10 часов 30 минут.

28 и 29 октября пройдут насыщенные конкурсные испытания, включающие четыре этапа: самопрезентацию, открытый урок, круглый стол и отраслевую дискуссию.

Оценивать участников будет жюри, в состав которого вошли руководители профессиональных образовательных учреждений Москвы, Уфы, Ижевска, Абакана, Чебоксар, Кирова, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Пензы, Саратова, Перми, Саранска.

Прямые трансляции испытаний доступны на платформе во ВКонтакте.

30 октября в 11 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнется подведение итогов и награждение участников. Победитель окружного этапа примет участие в финальном туре в Москве. Лидер общероссийского конкурса получит денежный приз в размере 400 тыс. рублей, призеры – по 150 тыс. рублей.

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# детская школа искусств , Тюменский государственный институт культуры

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