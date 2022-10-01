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Тюменцы дольше других жителей Урала общаются по телефону

Общество, 13:12 28 октября 2022

Фото: УМВД по Тюменской области (скриншот) | Фото: УМВД по Тюменской области (скриншот)

Самыми разговорчивыми на Урале стали жители Тюменской области. В среднем горожане разговаривали по телефону по 19 минут в день. На основе Big Data обезличенные данные по голосовому трафику в период с начала сентября до середины октября проанализировали специалисты МТС.

Продолжительность разговоров во второй половине сентября выросла на 10%, а их количество увеличилось на 4% на каждого жителя региона. Еще одна тенденция заключается в том, что люди стали чаще разговаривать по телефону: тюменцы в среднем совершают девять звонков в день. Это совпадает с общероссийскими тенденциями: в целом жители страны звонят около 10 раз.

Мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно самыми "говорящими" абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всего голосового трафика, сейчас — 51%.

На втором месте среди самых разговорчивых регионов Уральского федерального округа оказались жители Курганской области - 18,4 минуты в день, далее идет ХМАО - 18,3 минуты в день и Свердловская область - 14,8 минут в день.

Абсолютным лидером по России в рейтинге стал Забайкальский край – его жители тратят на разговоры, в среднем, 24 минуты в день.

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# МТС , общение , телефонные разговоры

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