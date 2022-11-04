Александр Моор поздравил тюменцев с Днем народного единства

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тысячелетняя история нашего государства определила единство нации в ряду наших главных духовных ценностей. Это основа существования и развития страны, нравственная опора, символ современной и будущей России.

Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем народного единства.

"Нам выпала судьба жить во времена серьезных испытаний и глобальных перемен. В современной ситуации мы еще лучше понимаем значение этого праздника, первопричины и последствия драматических событий прошлого. Мы усвоили уроки истории. И сегодня, когда необходимо противостоять попыткам расколоть, ослабить и уничтожить Россию, всех нас надежно объединяют чувства патриотизма, гражданственности и любви к Отечеству. В этой сплоченности, взаимной поддержке, стремлении укрепить страну – наша сила. Именно она приводила наших предков к победам и возрождению Отчизны. Так будет и сейчас! Уверен, испытания сделают нас еще сильнее", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор пожелал тюменцам крепкого здоровья, счастья, новых успехов и добрых дел на благо Тюменской области и всей России.