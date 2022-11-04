Деревянный пограничный столб и зеленая фуражка стали самыми символичными экспонатами выставки в Тюмени

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Об истории пограничных войск России рассказывает выставка в музейном комплексе "Городская дума" в Тюмени. Деревянный пограничный столб и зеленая фуражка стали самыми символичными экспонатами выставки "Охранять границу важно".

Выставка организована совместно с общественной организацией "Ветераны-пограничники Тюменской области" и посвящена истории пограничных войск нашей страны в ХХ веке.

Пограничный столб, по словам члена правления этой общественной организации Юрия Рыбина, выполнен по установленным стандартам, а зеленая фуражка по-прежнему является символом мужества, самоотверженности, преданности порученному делу, гордости за причастность к охране госграницы....

"Тот, кто носил зеленую фуражку – тот никогда и никому не изменит", - заявил он на открытии выставки.

На выставке "Охранять границу важно" представлена униформа пограничных войск различных периодов от Российской империи до позднесоветской эпохи, холодное и огнестрельное оружие, детали снаряжения и награды тюменских пограничников.

Отдельный корпус пограничной стражи был учрежден в Российской Империи в 1893 году. Ее шефом был назначен министр финансов. В 1901 году для его гражданского мундира была введена папаха со светло-зеленым верхом и крестообразно нашитым золотистым галуном. Светло-зеленым верх папахи стал у офицеров, и у рядовых пограничной стражи. Тогда же, в 1902 году, тулья (верх) фуражки офицеров и рядовых корпуса тоже стала светло-зеленой.

Следовательно, 1902 год можно считать годом рождения цветов современной пограничной фуражки.

Особое место на выставке уделено информации о пограничниках, погибших при исполнении воинского долга. Стенд "Бессмертная застава" рассказывает о защитниках острова Даманский, погибших в 1969 году.

Выставка "Охранять границу важно" будет работать до 9 декабря. 0+