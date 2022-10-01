Участники автоквеста найдут ответы на загадки об истории Тобольска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автоквест "Открывая для себя Тобольск" пройдет 19 ноября. Начало — в 13 часов, сообщает администрация города.

Автоквест — это командная игра с элементами ориентирования в городе, заданиями на логику и поиском ответов на вопросы и загадки об истории Тобольска. Участникам предстоит преодолеть ряд испытаний, которые приведут к финишной точке.

Для участия понадобится автомобиль и команда, включающая в себя не более четырех человек. Можно создать неповторимый стиль команды с помощью значков, кепок или футболок, чтобы оставить о себе самые яркие впечатления. На финише победителей и участников будут ждать ценные призы.

Заявки для участия в квесте принимают до 16 ноября по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.