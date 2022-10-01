  • 31 октября 202231.10.2022понедельник
  • USD61,5343
    EUR61,1328
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участники автоквеста найдут ответы на загадки об истории Тобольска

Общество, 17:36 31 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автоквест "Открывая для себя Тобольск" пройдет 19 ноября. Начало — в 13 часов, сообщает администрация города.

Автоквест — это командная игра с элементами ориентирования в городе, заданиями на логику и поиском ответов на вопросы и загадки об истории Тобольска. Участникам предстоит преодолеть ряд испытаний, которые приведут к финишной точке.

Для участия понадобится автомобиль и команда, включающая в себя не более четырех человек. Можно создать неповторимый стиль команды с помощью значков, кепок или футболок, чтобы оставить о себе самые яркие впечатления. На финише победителей и участников будут ждать ценные призы.

Заявки для участия в квесте принимают до 16 ноября по ссылке. Возрастное ограничение: 18+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автоквест , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 31.10.2022В отдельных районах Тюменской области возможны перерывы в телерадиовещании
18:22 31.10.2022Поклонный крест и церковь Архангела Михаила в Тюменской области войдут в "Императорский маршрут"
18:15 31.10.2022Герой России в Тюмени рассказал, какие мысли были во время аварийной посадки на кукурузном поле
17:58 31.10.20221 ноября - события дня