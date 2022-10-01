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Женщину и ее внучку сбили на пешеходном переходе в Тюмени

Происшествия, 19:30 31 октября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

53-летняя женщина и ее шестилетняя внучка сбиты на пешеходном переходе на ул. Авторемонтной в Тюмени 31 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Женщину и ребенка водитель автомобиль Renault сбила у дома #18.

"По предварительным данным, водитель иномарки отвлеклась от движения. Также автомобилистка пояснила, что на пешеходах не было световозвращающих элементов и она их не заметила", – рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства людей выясняются. Женщина и внучка получили травмы.

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# ГИБДД Тюменской области , Госавтоинспекция Тюменской области

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