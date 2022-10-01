Женщину и ее внучку сбили на пешеходном переходе в Тюмени
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
53-летняя женщина и ее шестилетняя внучка сбиты на пешеходном переходе на ул. Авторемонтной в Тюмени 31 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Женщину и ребенка водитель автомобиль Renault сбила у дома #18.
"По предварительным данным, водитель иномарки отвлеклась от движения. Также автомобилистка пояснила, что на пешеходах не было световозвращающих элементов и она их не заметила", – рассказали в ГИБДД.
Обстоятельства людей выясняются. Женщина и внучка получили травмы.