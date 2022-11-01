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Шесть человек погибли в местах дорожных работ на трассах в Тюменской области с начала года

Общество, 11:10 01 ноября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области сотрудники ГИБДД обследуют места дорожных работ на федеральных трассах. Обследования пройдут в том числе, в темное время суток, чтобы оценить видимость предупреждающих средств.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, дополнительные проверки организованы после обращений автомобилистов через соцсети о наличии опасных участков, где не видны препятствия, установленные из-за ремонта.

В 2022 году в местах дорожных работ в регионе произошло 40 ДТП, в них погибли шесть человек, 58 человек ранены, это на треть меньше, чем в 2021 году.

Перед каждым ремонтируемым участком установлены знаки, предупреждающие о ремонте и поэтапно ограничивающие скорость движения. Однако не всегда их требования соблюдаются. Самые протяженные участки ремонта автодорог в этом году на трассах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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