Передачу сведений о заемщиках-участниках спецоперации упростят с 23 ноября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 23 ноября упрощается передача сведений о заёмщиках-участниках спецоперации, которые имеют право на кредитные каникулы, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Упрощен порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО: кредиторы смогут запросить эту информацию у ФНС, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны", - отмечается в сообщении.

В ноябре также вступят в силу другие законодательные инициативы. В частности, с 1 ноября начнется эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения, что позволит развить эту сферу. Участие будет добровольным, заявку на него можно подать до 1 апреля 2023 года. Программа продлится до 30 апреля 2024 года.

С 10 ноября инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 10 ноября включительно. Также это могут сделать те, кто хочет перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке.

Госкомпании будут помогать развитию своих компаний-поставщиков. С 12 ноября крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития подрядчиков — субъектов малого и среднего предпринимательства. В эти программы могут быть включены мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки.

С 30 ноября для офицеров упростят правила хранения наградных кортиков. Военные, уволенные со службы с правом ношения формы, могут носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия. Регистрировать подобное оружие будут обязаны граждане, получившие его по наследству.