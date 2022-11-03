Антинаркотический форум #ВЫБЕРИСЕБЯ проходит в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Второй антинаркотический форум #ВЫБЕРИСЕБЯ проходит в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства". Поприветствовали участников почетные гости, заместители главы города Вера Соловьева и Петр Вагин.

Открыла пленарную сессию руководитель детской наркологической службы областного наркологического диспансера Наталья Михайловская. Она рассказала о современной наркоситуации в регионе.

Старший оперуполномоченный Ольга Сохацкая рассмотрела вопрос наркотизации населения и правовых последствий употребления, хранения, распространения наркотиков. Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Рустам Сафаргалиев сообщил об оперативной обстановке на территории Тюмени.

В рамках форума пройдет также мастер-класс "Искусство создания социальных роликов", завершится он церемонией награждения победителей конкурса социальных видеороликов #Выберисебя.