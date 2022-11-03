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Руслан Кухарук вручил паспорта юным тюменцам

Общество, 21:23 03 ноября 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Паспорта граждан Российской Федерации вручил глава города Руслан Кухарук юным жителям Тюмени. Торжественное мероприятие состоялось 3 ноября, накануне Дня народного единства.

Документ получили школьники, отличившиеся в учебе, искусстве и спорте. В их числе и ребята, прибывшие в Тюмень из Луганской и Донецкой народных республик.

Еще одним событием стало вручение государственной награды Российской Федерации – ордена Мужества за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции тюменцу, офицеру отряда "Барс" Дмитрию Файзуллину.

"Сегодняшние события позволяют почувствовать единство, как и в 1612 году, когда люди разных национальностей и вероисповеданий, сплотившись, спасли наше Отечество. Уверен, торжественная церемония навсегда останется в памяти всех, кто присутствовал на ней", - написал Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

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# Руслан Кухарук

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