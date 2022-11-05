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Жителям сел Борки и Сазоново напомнили о пожарной безопасности

Общество, 17:44 05 ноября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жителям сел Борки и Сазоново напомнили о безопасности в осенне-зимний период инспекторы государственного пожарного надзора. Селянам вручили информационные памятки и провели беседы о правилах безопасности в частном жилье.

Как сообщает МЧС Тюменской области, особое внимание с началом отопительного сезона уделяется работе с пенсионерами, маломобильными гражданами, многодетными семьями.

"Напомнили о мерах пожарной безопасности при использовании печей, газового отопления и электрического оборудования", - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности Антон Золотухин.

МЧС призывает проверить свое жилье на предмет пожарной безопасности, а также не оставлять детей без присмотра, не забывать о престарелых родственниках и не оставаться безучастными, если стали свидетелем нарушений противопожарных требований.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , профилактика пожаров

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