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Двое жителей Омской области погибли на тюменских дорогах 4 ноября

Происшествия, 11:41 05 ноября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли, двое получили травмы в ДТП на дорогах Тюменской области 4 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Абатском районе большегруз МАN съехал в кювет через встречную полосу и опрокинулся. Погиб 52-летний водитель, житель Омской области. Обстоятельства ДТП выясняются.

Под Голышманово столкнулись автомобили Lexus и Lifan. Погиб 63-летний водитель Lifan, житель Омской области, его 59-летняя супруга получила травмы.

Травмирован также 37-летний водитель Lexus, житель с. Большое Сорокино. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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