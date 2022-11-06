Мобилизованных в Тюмени обучают с учетом опыта СВО

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Обучение мобилизованных бойцов в Тюмени проходит с учетом новых технологий и опыта специальной военной операции. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Настрой у ребят боевой, оптимизм в глазах. Преподаватели - кандидаты и доктора наук, имеют большой жизненный и педагогический опыт", - рассказал один из инструкторов.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Особый интерес вызывают рассказы о реальных случаях из личной практики офицеров-инструкторов. Обучение идет очень интенсивно.

Мобилизованные проходят подготовку по своим военно-учетным специальностям, подчеркнул преподаватель. Им нужно лишь восстановить те навыки, которые они получили в годы армейской службы.