  • 6 ноября 20226.11.2022воскресенье
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мобилизованных в Тюмени обучают с учетом опыта СВО

Общество, 16:18 06 ноября 2022

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Обучение мобилизованных бойцов в Тюмени проходит с учетом новых технологий и опыта специальной военной операции. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Настрой у ребят боевой, оптимизм в глазах. Преподаватели - кандидаты и доктора наук, имеют большой жизненный и педагогический опыт", - рассказал один из инструкторов.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Особый интерес вызывают рассказы о реальных случаях из личной практики офицеров-инструкторов. Обучение идет очень интенсивно.

Мобилизованные проходят подготовку по своим военно-учетным специальностям, подчеркнул преподаватель. Им нужно лишь восстановить те навыки, которые они получили в годы армейской службы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:18 06.11.2022Мобилизованных в Тюмени обучают с учетом опыта СВО
15:16 06.11.2022В Тобольске сибирских осетров отправили на зимовку в теплые бассейны
14:32 06.11.2022Всероссийский "Экодиктант" пройдет в Тюменской области на 155 площадках
13:31 06.11.2022Самозанятый из Голышманово открыл мастерскую по ремонту цифровой техники