Участнику СВО из Тобольска передали государственную награду

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Уроженцу Тобольского района, участнику СВО Василию Малюгину передали государственную награду РФ 7 ноября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Медаль "За боевые заслуги" присвоена указом президента рядовому Василию Малюгину за личное мужество, отвагу, смелые и решительные действия, проявленные при освобождении и защите населенных пунктов Луганской народной республики.

Василий Малюгин родился в с. Бизино Тобольского района. Закончил Тобольское профессиональное училище №23 по специальности судоводитель. В апреле 2022 года вступил в добровольческий отряд специального назначения РФ "Барс 7".

"Наши соотечественники много раз показывали мужество, героизм и высочайший профессионализм при выполнении сложных боевых задач. Гордимся вами!", – написал Максим Афанасьев.