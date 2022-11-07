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Участнику СВО из Тобольска передали государственную награду

Общество, 17:11 07 ноября 2022

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Уроженцу Тобольского района, участнику СВО Василию Малюгину передали государственную награду РФ 7 ноября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Медаль "За боевые заслуги" присвоена указом президента рядовому Василию Малюгину за личное мужество, отвагу, смелые и решительные действия, проявленные при освобождении и защите населенных пунктов Луганской народной республики.

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Василий Малюгин родился в с. Бизино Тобольского района. Закончил Тобольское профессиональное училище №23 по специальности судоводитель. В апреле 2022 года вступил в добровольческий отряд специального назначения РФ "Барс 7".

"Наши соотечественники много раз показывали мужество, героизм и высочайший профессионализм при выполнении сложных боевых задач. Гордимся вами!", – написал Максим Афанасьев.

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# Максим Афанасьев , Тобольск , Тобольский район

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