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Школьники Тюменской области представят экспертам форума "Шаг в будущее" 219 проектов

Общество, 10:25 10 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очный этап областного форума научной молодежи "Шаг в будущее" пройдет в Тюменской области с 9 по 12 ноября. Школьники со 2 по 11 классы представят экспертам 219 проектов по 16 направлениям.

Как сообщили в Центре по работе с одаренными детьми Тюменского областного государственного института развития регионального образования, тематика работ разнообразная. На заочном этапе эксперты рассмотрели 410 научно-исследовательских работ.

График выступлений и списки участников размещены на сайте ТОГИРРО.

По итогам областного этапа сформируют составы делегаций для выступления на российском этапе соревнований "Шаг в будущее. ЮНИОР", а также на всероссийский форум.

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# форум , школьники

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