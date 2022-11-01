Голосовой помощник Алиса поможет перевести деньги через СБП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перевести деньги через Систему быстрых платежей, решить проблемы с погашением кредита поможет голосовой помощник Алиса. Банк России и Яндекс разработали специальный навык Алисы "ЦБ онлайн", сообщает пресс-служба Центробанка.

Через приложение можно также узнать, что делать, если отказывают в продаже полиса ОСАГО, зачем нужна кредитная история, как пожаловаться в Банк России.

Также с Алисой можно будет поиграть в игру на финансовые темы.

"Популярность голосовых помощников только растет, для многих они стали атрибутами повседневной жизни. И мы тоже тестируем новые форматы, оцениваем их востребованность и эффективность для повышения финансовой грамотности и защищенности человека. Сейчас мы постарались ответить простым и понятным языком на вопросы, которые наиболее часто поступают в Банк России. А на примере игры показать, что тема финансов может быть интересной и увлекательной", — отметил руководитель службы по защите прав потребителей и финансовой доступности Банка России Михаил Мамута.