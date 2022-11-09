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Тюменские волонтеры рассказали краснодонской молодежи о менеджменте

Общество, 19:04 09 ноября 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Двухнедельное обучение для активной молодежи Краснодона провел волонтерский отряд тюменского областного отделения "Молодой гвардии", сообщает информационный центр правительства региона.

Добровольцы рассказали про проектный и событийный менеджмент. Для ребят провели образовательные интенсивы по основам генерации событий, по проектному управлению и администрированию.

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

"Мы с радостью поможем молодежи Краснодонского района воплотить свои идеи в жизнь и попробовать себя в роли проект- и ивент-менеджера", – сказал руководитель второго волонтерского отряда в Краснодоне Владимир Соколов.

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# волонтеры , Краснодон , Молодая гвардия

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