Тюменские волонтеры рассказали краснодонской молодежи о менеджменте
| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области
Двухнедельное обучение для активной молодежи Краснодона провел волонтерский отряд тюменского областного отделения "Молодой гвардии", сообщает информационный центр правительства региона.
Добровольцы рассказали про проектный и событийный менеджмент. Для ребят провели образовательные интенсивы по основам генерации событий, по проектному управлению и администрированию.
| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области
"Мы с радостью поможем молодежи Краснодонского района воплотить свои идеи в жизнь и попробовать себя в роли проект- и ивент-менеджера", – сказал руководитель второго волонтерского отряда в Краснодоне Владимир Соколов.