Единый день приема проведут судебные приставы Тюменской области

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Единый день приема граждан пройдет в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области 10 ноября с 10 до 18 часов, сообщает региональное УФССП России.

Тюменцы могут обратиться по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, их родственников. Также принимаются обращения указанных категорий граждан, связанные с возвратом просроченной задолженности.

Для жителей областной столицы прием состоится по адресу: ул. Одесская, 48 а, к.2.

Для граждан, столкнувшихся с нарушениями со стороны коллекторских агентств, организован прием по адресу: ул. Хохрякова, 47. Телефон: 49-53-30.

Жители региона смогут обратиться за консультацией в структурные подразделения службы судебных приставов, адреса которых указаны на официальном сайте УФССП России по Тюменской области.