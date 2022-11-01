Тюменцы создали виртуальную экскурсию по дну реки Туры

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Виртуальный 3D-тур "Жители (духи) реки" стал итогом просветительского проекта современного искусства "Артсфера" в тюменской "Конторе пароходства", сообщает пресс-служба мультицентра.

Его цель - привлечь внимание граждан актуальным проблемам экологии, которые связаны с обмельчанием русла реки Туры. Кураторы проекта — арт-группа Keeping Zeitgeist gallery. Это лауреаты премии в области современного искусства им. Сергея Курехина, участники проектов Cosmoscow, The wrong biennale Дмитрий Роткин и Катя Михатова. Вместе с ними горожане исследовали и переосмыслили символические значения Туры и ее жителей. Выставка бессрочная, увидеть ее можно на сайте Kz gallery.

Тур идет по дну русла реки Туры, которое смоделировали с учетом локальных географических особенностей.

"Выставка "Жители (духи) реки" — это возможность погрузиться в мир магических жителей и прочувствовать взаимосвязь природы и человека. Наши предки сравнивали реки с богами, проводили на них ритуалы, общались с духами реки. Этот проект показывает, что люди, жившие на территории Тюменской области, были в гораздо большей гармонии с природой, чем мы сейчас. Мы хотим напомнить, что неосознанные действия человека на протяжении веков могут привести к плачевным последствиям, даже к своеобразному бунту представителей реальной и воображаемой флоры и фауны", — поделился участник проекта Андрей Латышев.

Основой экспозиции стали серии работ, сделанные взрослыми и детьми на лабораториях "Артсферы", а также на совместных мастер-классах проекта от "ОК.КРУЖОК". В виртуальную выставку вошло несколько арт-объектов. Это разнообразные водоросли, морская трава и цветы, сделанные в технике линогравюры на практикуме питерской художницы Риты Петровой, монстры или микроорганизмы, созданные из цветного пластилина на мастер-классе тюменских преподавателей Марины Кулаковой и Гаянэ Петросьянц из "ОК.КРУЖОК", лабиринт из камней, собранных у берега реки Туры, стал мозаикой на занятиях с художницей-монументалисткой Марией Кузнецовой из Иркутска. А также самостоятельные работы тюменских художников: части абстрактных вышивок, герои 3D-произведений Эльвиры Хусаиновой, персонажи художественных экспериментов с нефтью "Душа Лизы" (2019), "Речной монстр" (2018) Андрея Латышева и саунд-арт Infinity soundscape от "Рилибой".