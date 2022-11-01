Наличники, созданные с помощью 3D-сканера, установили на доме конца XIX века в Тюмени

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Наличники и оконные блоки установили на объекте культурного наследия регионального значения "Дом В. Н. Привалова" (ул. Кирова, 10) в Тюмени. После завершения реставрации фасадов здания подрядчик приступит к внутренним работам. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в областном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

"Общий срок выполнения работ на объекте - четвертый квартал 2024 года", - уточнили в комитете.

Дом построил для себя тюменский мастер по деревянной резьбе Василий Привалов. На первом этаже находилась его мастерская, на втором - жилые помещения. Здание было одним из лучших в Тюмени образцов деревянного городского дома конца XIX - начала XX века.

Наличники верхних окон служили главным элементом фасадного убранства дома Привалова. На них можно было увидеть традиционные для тюменской объемной резьбы мотивы - тугие свитки, растительный орнамент, пышные розы.

Напомним, что наличники на доме Привалова восстановили с помощью 3D-сканирования. Полученная модель позволила изготовить исходные материалы для наличников, в дальнейшем их дорабатывали мастера-резчики.

В 2015 году в расселенном аварийном памятнике архитектуры произошел пожар, здание серьезно пострадало. В 2018 году дом-памятник выкупили на торгах, ремонтно-реставрационные работы начались в 2019 году.

Влада Нерадовская