Более 150 тысяч туристов посещают объекты Каменского муниципального образования ежегодно

| Фото: из сообщества "Музей истории крестьянского быта" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музей истории крестьянского быта" во ВКонтакте

Более 150 тысяч туристов посещают объекты Каменского муниципального образования ежегодно. На территории сел, которые расположены по Ирбитскому тракту, действуют два областных туристических маршрута - "Тюменские термы" и "Сладкая жизнь", работают клубы загородного отдыха "Аван" и "Кулига-парк". Местные предприниматели объединяются, чтобы предложить гостям отдых с разными составляющими, рассказала в ходе прямого эфира руководитель муниципалитета Екатерина Дорогина.

"На этом потенциал для нас не исчерпан. Планируем создать маршрут на два-три дня, чтобы гости могли побыть в "Аване", переехать в "Кулига-парк", при этом посетить музей истории крестьянского быта в д. Насекина. У нас появились гостевые дома на территории семейного отдыха "Фазенда". Предприниматели прониклись этой идеей – как создать продукт, который их всех объединит. Главное - завлечь туриста, ведь у нас есть что показать", - пояснила руководитель.

Она отметила, что в этом плане гостей привлекает исторический аспект. Это музей крестьянского быта в Насекина. Большой популярностью пользуется святой источник, в Кулиге начал действовать храм Серафима Саровского – в старинном культовом сооружении, которое постепенно реставрируется, уже проводятся службы.

"История – это важная часть нашего туризма, но есть и новые проекты. К примеру, ягодная ферма Ольги Векшиной в д. Речкиной. Она выращивает ягоды и из них, в частности, малины уже наладила производство масел, кремов и скрабов. Она хочет принимать гостей, чтобы горожане могли пожить на ферме несколько дней, отдохнуть на природе, пособирать ягоды, узнать, как за ними ухаживать. То есть она последовательно развивает экотуризм", - уточнила Екатерина Дорогина.

По ее словам, пока недостаточно объектов общепита, в том числе кафе. Среди предложений, что можно развить в этом ключе, - комплекс "Мельница", который находится в центре села и другие. Все это в целом будет способствовать формированию туристической инфраструктуры и занятости жителей сел, которые входят в Каменское муниципальное образование.

Оксана Корнеенкова