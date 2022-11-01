Более 150 тысяч туристов посещают объекты Каменского муниципального образования ежегодно
Более 150 тысяч туристов посещают объекты Каменского муниципального образования ежегодно. На территории сел, которые расположены по Ирбитскому тракту, действуют два областных туристических маршрута - "Тюменские термы" и "Сладкая жизнь", работают клубы загородного отдыха "Аван" и "Кулига-парк". Местные предприниматели объединяются, чтобы предложить гостям отдых с разными составляющими, рассказала в ходе прямого эфира руководитель муниципалитета Екатерина Дорогина.
"На этом потенциал для нас не исчерпан. Планируем создать маршрут на два-три дня, чтобы гости могли побыть в "Аване", переехать в "Кулига-парк", при этом посетить музей истории крестьянского быта в д. Насекина. У нас появились гостевые дома на территории семейного отдыха "Фазенда". Предприниматели прониклись этой идеей – как создать продукт, который их всех объединит. Главное - завлечь туриста, ведь у нас есть что показать", - пояснила руководитель.
Она отметила, что в этом плане гостей привлекает исторический аспект. Это музей крестьянского быта в Насекина. Большой популярностью пользуется святой источник, в Кулиге начал действовать храм Серафима Саровского – в старинном культовом сооружении, которое постепенно реставрируется, уже проводятся службы.
"История – это важная часть нашего туризма, но есть и новые проекты. К примеру, ягодная ферма Ольги Векшиной в д. Речкиной. Она выращивает ягоды и из них, в частности, малины уже наладила производство масел, кремов и скрабов. Она хочет принимать гостей, чтобы горожане могли пожить на ферме несколько дней, отдохнуть на природе, пособирать ягоды, узнать, как за ними ухаживать. То есть она последовательно развивает экотуризм", - уточнила Екатерина Дорогина.
По ее словам, пока недостаточно объектов общепита, в том числе кафе. Среди предложений, что можно развить в этом ключе, - комплекс "Мельница", который находится в центре села и другие. Все это в целом будет способствовать формированию туристической инфраструктуры и занятости жителей сел, которые входят в Каменское муниципальное образование.
Оксана Корнеенкова