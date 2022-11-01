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В Тобольске в новом бассейне "Чемпион" открыли кафе

Общество, 19:47 11 ноября 2022

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Точка общественного питания ресторатора Олеси Удовиченко открылась в новом бассейне "Чемпион" в Тобольске. Об этом сообщи глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Каждый приверженец здорового образа жизни знает, как важно и удобно в спортивном комплексе иметь возможность перекусить, я не говорю о сотрудниках, у которых закрыт вопрос с обедами", - отметил Максим Афанасьев.

Глава города побывал в новом бассейне, так как считает, что первые месяцы работы любых учреждений самые сложные. Процесс притирки, наладки, оптимизации иногда сильно затягивается.

По его словам, секция детской фитнес-аэробики временно занимается в зале, где установлены тренажеры. Им неудобно. И пока не открылся центр гимнастики, им нужно создать комфортные условия. Не надо ждать, пока приедет глава города и у тренера будет возможность озвучить проблемы, а сразу слышать людей и искать пути решения.

Бассейн очень востребован. В часы свободного плавания только в утреннее время бывает меньше 40 человек.

Работают восемь квалифицированных тренеров по плаванию, в том числе двое - выпускники Тобольского педагогического института.

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# бассейн , Максим Афанасьев , Тобольск

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