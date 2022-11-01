В Тобольске в новом бассейне "Чемпион" открыли кафе
Точка общественного питания ресторатора Олеси Удовиченко открылась в новом бассейне "Чемпион" в Тобольске. Об этом сообщи глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.
"Каждый приверженец здорового образа жизни знает, как важно и удобно в спортивном комплексе иметь возможность перекусить, я не говорю о сотрудниках, у которых закрыт вопрос с обедами", - отметил Максим Афанасьев.
Глава города побывал в новом бассейне, так как считает, что первые месяцы работы любых учреждений самые сложные. Процесс притирки, наладки, оптимизации иногда сильно затягивается.
По его словам, секция детской фитнес-аэробики временно занимается в зале, где установлены тренажеры. Им неудобно. И пока не открылся центр гимнастики, им нужно создать комфортные условия. Не надо ждать, пока приедет глава города и у тренера будет возможность озвучить проблемы, а сразу слышать людей и искать пути решения.
Бассейн очень востребован. В часы свободного плавания только в утреннее время бывает меньше 40 человек.
Работают восемь квалифицированных тренеров по плаванию, в том числе двое - выпускники Тобольского педагогического института.