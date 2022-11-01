Волейболисты "Тюмень-ТюмГУ" уступили клубу из Махачкалы

Со счетом 0:3 завершилась встреча волейбольной команды "Тюмень-ТюмГУ" с одним из фаворитов чемпионата "Дагестаном" 11 ноября. Клуб из Махачкалы — действующий серебряный призер лиги.

Программу четвертого тура тюменцы продолжают в Грозном. Стартовый сет остался за подопечными Игоря Прохорова. Могли они выиграть и второй отрезок, но концовка всё же осталась за махачкалинцами.

На хорошем уровне тюменцы провели и два следующих сета. Однако сказалась усталость ввиду напряженного графика. Победу оформил "Дагестан".

"Парни сыграли очень неплохо. Две партии были просто отличными. Здорово настроились, играли на равных. Соперник вряд ли такого ожидал. Так что команда проявила себя с наилучшей стороны. Да, начиная с третьего сета нам такой уровень не получилось поддерживать, но будем работать в этом направлении", - рассказал тренер сибиряков. 12 и 13 ноября тюменцы сыграют с "Грозным-2".