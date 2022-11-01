500 кубометров снега вывезли дорожники с улиц Тюмени за сутки

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Около 500 куб. м снега и грязи вывезли дорожники с улиц Тюмени за минувшие сутки, откачали около 550 куб. м воды, сообщает администрация города.

Утром на уборку улиц вышли 524 рабочих, им помогали 384 спецмашины, в том числе 77 комбинированных дорожных машин, 112 тракторов, 77 погрузчиков, 71 самосвал и другие.

В первые часы очищаются центральные улицы с интенсивным движением транспорта. После осадков специалисты должны расчистить проезжую часть в течение трех часов. Шесть часов отводится на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Особое внимание подрядчики уделяют очистке тротуаров, площадок остановочных комплексов, пешеходных переходов и труднодоступных участков.

Отследить работу снегоуборочной техники можно в режиме реального времен на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Мониторинг уборки города".