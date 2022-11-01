Подросткам под опекой расскажут о возможностях найти работу службы занятости Тюменской области 18 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подросткам под опекой и тем, кто оказался в трудной ситуации расскажут о возможностях найти работу службы занятости Тюменской области 18 ноября. Также в этот день специалисты проконсультируют и родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Граждане смогут получить не только консультацию по трудоустройству, им также помогут составить необходимые документы позвонив на горячую линию. Она организована в службах занятости и приурочена Всероссийскому дню правовой помощи детям.

Обратиться можно по следующим телефонам: Центр занятости населения Тюменской области и его отделений: (3452) 27-36-27 (доб. 416,417,419, 426); Заводоуковский городской округ: (3454) 22-36-31; город Ишим и Ишимский район: (34551) 6-66-73; Тобольск и Тобольский район: (3456) 27-30-41 (доб. 108); Департамент труда и занятости населения Тюменской области: (3452) 42-61-00; 42-61-03; 42-61-04; 42-61-05; 42-61-18.