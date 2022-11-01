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Студенты ТИУ стали призерами хакатона для программистов-робототехников

Общество, 13:23 17 ноября 2022

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Четверо студентов института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ заняли призовое место на хакатоне для программистов-робототехников от компании "Роснефть". Команда разработала робота для автоматизации исследования керна.

Участникам хакатона предстояло обучить робота переносить образец со стеллажа на стенд, измерять вес, считывать QR-код, фотографировать и заносить информацию в базу данных. Абдурахим Абускаев, Кирилл Марцинкевич, Артем Абрамцов и Андрей Евдокимов конструировали, моделировали детали на компьютере, распечатывали их на 3D-принтере, разрабатывали электронную схему и программировали робота на микроконтроллере.

В финал хакатона вышли 12 из 48 команд, участвовавших в дистанционном отборочном этапе. Итоговое соревнование проходило в Уфе в рамках марафона ИТ-соревнований ПАО "НК "Роснефть", организатор — ООО "РН-БашНИПИнефть".

Задания для хакатонов формировались исходя из реальных потребностей нефтегазовой отрасли в цифровизации и автоматизации производства. Полученные решения будут учтут при создании нового лабораторного комплекса компании, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

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# робототехника , ТИУ , Хакатон

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