Жители Тюмени "амнистировали" более тысячи гаражей и двух тысяч земельных участков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 128 гаражей и 2 тыс. 307 земельных участков зарегистрировали тюменцы по гаражной амнистии.

"Общая площадь земельных участков под гаражами составила около 55 тысяч квадратных метров", – сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области.

Гаражная амнистия, которая позволяет оформить права граждан на земельные участки и расположенные на них гаражи в гаражных кооперативах, стартовала в России с 1 сентября 2021 года. За год с небольшим, по данным статс-секретаря – заместитель руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, по правилам, предусмотренным законом о гаражной амнистии, зарегистрированы 39 тыс. 628 гаражей и 64 тыс. 118 земельных участков общей площадью более 2 млн кв. м.

"Территориальные органы Росреестра регулярно проводят методическую и разъяснительную работу с заявителями во всех субъектах. Ожидаем, что граждане продолжат активно использовать инструменты гаражной амнистии в течение следующих четырех лет", – отметил он.

Управление Росреестра по Тюменской области разъясняет, что Росреестр разработал методические рекомендации для собственников объектов недвижимости, с которыми можно ознакомиться по ссылке. В них подробно описано, как воспользоваться гаражной амнистией, составлены полезные советы для граждан. Разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы